Sängerin und Komponistin Elina Duni erhält Swiss Jazz Award 2025

Keystone-SDA

Die gebürtige Albanerin Elina Duni wird am diesjährigen Festival Jazz Ascona mit dem Swiss Jazz Award ausgezeichnet. Am 28. Juni wird die Künstlerin in Ascona ein Konzert geben und vorher den Preis entgegennehmen.

(Keystone-SDA) Duni steht bei dem renommierten Plattenlabel ECM unter Vertrag und erhielt 2017 bereits den Schweizer Musikpreis. Sie werde für ihre Fähigkeit ausgezeichnet, «eine poetische und emotionale musikalische Sprache zu schaffen, die Jazz und die traditionelle Musik ihrer Heimat sensibel miteinander verbindet», schrieben die Verantwortlichen am Dienstag in einer Mitteilung.

Duni wurde 1981 in Albaniens Hauptstadt Tirana in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Bereits mit fünf Jahren trat sie für das albanische Radio und Fernsehen auf. Nach dem Fall des kommunistischen Regimes zog sie mit ihrer Mutter nach Genf. Dort studierte sie klassisches Klavier, bevor sie sich dem Jazz zuwandte. Es folgten Studien an der Hochschule der Künste in Bern. Duni konzentrierte sich auf Komposition und Improvisation.

Zusammen mit dem Pianisten Colin Vallon, dem Kontrabassisten Patrice Moret und dem Schlagzeuger Norbert Pfammatter gründete sie das Elina Duni Quartet, das Jazz mit den suggestiven Klängen der Balkan-Folklore verbindet. Bei ECM veröffentlichte sie Alben wie «Matanë Malit» (2012) oder «Dallëndyshe» (2015). «Partir» nahm sie 2018 auf, nachdem sie im Jahr zuvor begonnen hatte, mit dem Gitarristen Rob Luft zusammenzuarbeiten. Es folgten «Lost Ships» (2020) und «A Time To Remember» (2023), beide mit Rob Luft und dem Flügelhornisten Matthieu Michel.

Der Swiss Jazz Award wird seit 2007 vergeben. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger sind etwa das Swiss Jazz Orchestra, Christoph Grab oder Othella Dallas. Das Festival Jazz Ascona findet dieses Jahr vom 25. bis 05. Juli statt.