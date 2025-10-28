Südostbahn ernennt Sandra Lahmann zur neuen Finanzchefin

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) hat Sandra Lahmann zur neuen Leiterin Finanzen und Services sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Manuela Hutter-Chalmers am 1. Februar 2026 an, wie die SOB am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Hutter-Chalmers wechselt nach 13 Jahren bei der SOB zur Rhätischen Bahn. Dort wird sie Finanzchefin, wie es in der Mitteilung heisst.

Lahmann arbeitet derzeit bei der Managementberatung Horváth in Zürich und leitet dort die Abteilung Controlling und Finance. Die diplomierte Wirtschaftsökonomin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmenssteuerung und Controlling.