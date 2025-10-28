The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Südostbahn ernennt Sandra Lahmann zur neuen Finanzchefin

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) hat Sandra Lahmann zur neuen Leiterin Finanzen und Services sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Manuela Hutter-Chalmers am 1. Februar 2026 an, wie die SOB am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hutter-Chalmers wechselt nach 13 Jahren bei der SOB zur Rhätischen Bahn. Dort wird sie Finanzchefin, wie es in der Mitteilung heisst.

Lahmann arbeitet derzeit bei der Managementberatung Horváth in Zürich und leitet dort die Abteilung Controlling und Finance. Die diplomierte Wirtschaftsökonomin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Unternehmenssteuerung und Controlling.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft