Sabalenka beim Tennis-Training mit Brautschleier

Keystone-SDA

Nach ihrer Verlobung hat sich Tennisstar Aryna Sabalenka nun mit einem Brautschleier gezeigt - allerdings nicht vor dem Altar, sondern auf dem Trainingsplatz. Den Schleier warf ihr offenbar ein Fan zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die belarussische Weltranglisten-Erste setzte sich den Schleier auf den Kopf, und nahm auch einen kleinen Blumenstrauss in die Hände. Ihr Verlobter Georgios Frangulis lächelte neben ihr.

Sabalenka spielt aktuell beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells, wo sie ins Viertelfinale eingezogen ist. Kürzlich hatte sie von ihrem Verlobungsring geschwärmt, den sie auch während ihrer Matches trägt. «Er fühlt sich sehr angenehm an und glänzt», sagte die 27-Jährige und ergänzte schmunzelnd: «Ich hoffe, meine Gegnerinnen lassen sich von diesem Diamanten ablenken und das kommt mir zugute.»

Auf die Verlobung hatte sie ein wenig warten müssen. Im Januar gab die Tennisspielerin beim Turnier in Brisbane ihrem Partner während ihrer Siegesrede einen kleinen Wink. «Danke an meinen Freund. Hoffentlich kann ich dich bald anders nennen, oder?», sagte sie und ergänzte dann lachend: «Ich habe jetzt Extra-Druck gemacht, richtig?»