Sachbeschädigungen beim Tennis-Club und Pfadiheim in Wollerau SZ

Keystone-SDA

Blumentöpfe umgestossen und eine Fensterscheibe mit einem grossen Stein eingeworfen: Beim Tennis-Club Ried und beim Pfadiheim in Wollerau SZ ist es über das Wochenende zu Sachbeschädigungen gekommen.

(Keystone-SDA) Wer dahinter steckt, ist noch unklar, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Womöglich seien jedoch beide Vorfälle von derselben Täterschaft begangen worden.

Beim Tennis-Club kamen in der Nacht auf Samstag nebst Blumentöpfen auch Stühle und Tische zu Schaden, die auf den Tennisplatz geworfen wurden. Auch weitere Gegenstände wurden gemäss Polizei beschädigt.

Beim Pfadiheim gab es ausser der zerbrochenen Fensterscheibe der Küche auch Schäden am Holzzaun um das Gebäude zu beklagen. Der Zeitpunkt der Sachbeschädigung lag gemäss Mitteilung zwischen Freitagabend und Sonntagmittag.