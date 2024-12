Saisonale Grippe im Anmarsch und Covid am Abklingen

Keystone-SDA

Die Fälle von saisonaler Grippe haben sich innert kurzer Zeit verdoppelt. Der Höhepunkt der Covid-19-Welle scheint überschritten - Covid ist aber noch immer stärker verbreitet als Influenza. Dies geht aus einer Information des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die saisonale Grippewelle habe in der Woche vom 9. Dezember begonnen. Dies schreibt das Bundesamt in einem Beitrag, der im BAG-Bulletin vom Montag verlinkt ist. Innerhalb einer Woche hätten sich die Influenza-Fälle im Sentinella-Meldesystem verdoppelt. Konkret waren es in der Woche zwischen dem 9. und 15. Dezember 5,03 gemeldete Fälle auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

«Die Covid-19 Welle scheint ihren Höhenpunkt überschritten zu haben», schreibt das BAG. Im Abwasser, im obligatorischen Meldesystem und im Sentinella-Meldesystems zeige sich seit wenigen Wochen ein sinkender Trend des Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus.

Allerdings ist Covid nach wie vor stark verbreitet – mit 7,3 gemeldeten Fällen auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner im erwähnten Zeitraum. Zum Höhepunkt der Welle Anfang Oktober waren es 14,71 Fälle gewesen.

Die am häufigsten nachgewiesene SARS-CoV-2 Variante im Abwasser sei XEC, welche aktuell ungefähr die Hälfte der gesamten SARS-CoV-2 Viruslast im Abwasser ausmache.