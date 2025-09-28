Sanierung der Bahnhofstrasse in Toffen im zweiten Anlauf genehmigt
Die Bahnhofstrasse in Toffen kann saniert und umgestaltet werden. Die Stimmberechtigten haben den Kredit von 3,77 Millionen Franken gutgeheissen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.
(Keystone-SDA) 856 Stimmende legten ein Ja in die Urne, 313 lehnten die Vorlage ab. Die Stimmbeteiligung betrug 60,5 Prozent.
Eine erste Vorlage war 2017 überraschend gescheitert, vor allem am damals geplanten Tempo-30-Regime. Die Gemeinde hat das Projekt daraufhin neu aufgegleist.
Im Zuge der ohnehin nötigen Sanierung von Strasse und Werkleitungen soll das Erscheinungsbild der Bahnhofstrasse aufgewertet werden. Geplant sind etwa breitere Trottoirs, ein lärmmindernder Belag und Massnahmen, damit Kinder auf dem Schulweg sicherer unterwegs sind. Die Bauarbeiten sollen ab 2026 beginnen und bis 2029 dauern.
Ob dereinst Tempo 30 oder Tempo 50 gilt, ist noch offen. Im Kanton Bern gilt derzeit ein Moratorium für Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen.