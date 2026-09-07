Sattelzug verliert Bierladung im Kreisel in Rothrist AG

Keystone-SDA

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Ein mit 40 Paletten Flaschenbier beladener Sattelzug hat am Montagmorgen in Rothrist AG in einem Kreisverkehr seine Ladung verloren. Niemand verletzte sich beim Unfall, doch es entstand grosser Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Der 57-jährige Chauffeur fuhr kurz vor 9.30 Uhr von der Autobahn her in den Kreisverkehr auf der Neuen Aarburgerstrasse ein, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Dabei seien die auf dem Anhänger geladenen 40 Paletten Bierkisten in Bewegung geraten und auf der gesamten Länge umgekippt.

Die Plane und die Seitenleisten hielten dem Druck nicht stand. Unzählige Flaschen und Kisten stürzten auf die Fahrbahn und zerschellten, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.

Die zerbrochenen Bierflaschen blockierten die Strasse. Der Verkehr konnte die Unfallstelle jedoch über die Sperrfläche passieren. Die aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein an.

Als Ursache für das Malheur ermittelte die Kantonspolizei eine ungenügende Sicherung der Ladung. Sie verzeigte den Chauffeur an die Staatsanwaltschaft.