Schülerin in Laupersdorf SO wird bei Unfall mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 16-jährige Schülerin ist am Montagmorgen in Laupersdorf beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Die Sanität brachte sie ins Spital. Der Unfall ereignete sich auf einem Fussgängerstreifen, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

(Keystone-SDA) Kurz vor 07.00 Uhr wollte die 16-Jährige den Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle «Einschnitt» die Thalstrasse überqueren. Gleichzeitig war ein 52-jähriger Automobilist auf dieser Strasse in Richtung Balsthal unterwegs. Der Grund, weshalb die Schülerin vom Auto erfasst wurde, ist noch zu klären, wie die Polizei weiter schrieb.