The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schaffhauser Gemeinden erhalten kein Geld von der Kantonalbank

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Gemeinden erhalten weiterhin keinen Anteil am Gewinn der Schaffhauser Kantonalbank. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss deutlich abgelehnt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schaffhauser Kantonsrat lehnte die von der SP eingereichte Motion am Montagnachmittag mit 33 zu 21 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Die Motion forderte, dass die Gemeinden künftig einen Drittel bis die Hälfte der Gewinnausschüttung erhalten sollen, die bislang an den Kanton geht. Für das Geschäftsjahr 2024 beispielsweise schüttete die Schaffhauser Kantonalbank (SHKB) 45,4 Millionen Franken an den Kanton aus.

Mit dem Geld soll die teilweise angespannte Finanzlage in den Gemeinden verbessert werden, argumentierten Befürworterinnen und Befürworter des Vorstosses.

Auf der Gegenseite wurde unter anderem geltend gemacht, dass die SHKB mit der Gewinnausschüttung an den Kanton eine Gegenleistung für die Staatsgarantie sei, die der Kanton der Bank gewähre. Weil die Gemeinden die Staatsgarantie nicht mittragen würden, sei es auch richtig, dass sie nicht am Gewinn beteiligt würden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft