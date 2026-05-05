Schaffhauser Polizei fasst mutmassliche Drogendealer

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat bei einer grossangelegten Razzia in sechs Wohnungen Drogen und Bargeld sichergestellt. Dabei nahm sie drei Männer fest.

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(Keystone-SDA) Insgesamt stellte die Polizei rund 300 Gramm Kokain, über 100 Gramm Marihuana sowie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken und Euro sicher. Zudem wurden diverse elektronische Geräte als mögliche Beweismittel beschlagnahmt, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizei nahm zudem einen 35- und einen 38-jährigen Mann wegen Verdachts auf qualifizierten Kokainhandel in Untersuchungshaft. Der dritte Mann wurde am Tag darauf bereits wieder entlassen, heisst es weiter.

Die Schaffhauser Polizei führte diese Aktion am Donnerstag vor einer Woche in der Stadt Schaffhausen und in Neuhausen zusammen mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, der Kantonspolizei Zürich sowie der Verwaltungspolizei Neuhausen am Rheinfall und der Stadtpolizei Schaffhausen durch.