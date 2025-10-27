Schaulager Basel verlängert Ausstellung von Steve McQueen

Keystone-SDA

Das Schaulager Basel in Münchenstein BL verlängert die Ausstellung mit der Installation des britischen Videokünstlers Steve McQueen. Aufgrund des Besucherinteresses dauert sie bis am 14. Dezember 2025 statt bis am 16. November, wie das Museum am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Ausstellung «Bass» zeigt eine grosse Ton-, Farb- und Lichtinstallation. McQueen hat dabei das gesamte Schaulager in einen von Lichtern durchfluteten Resonanzraum verwandelt. Dort werden Basslinien des Jazzmusikers Marcus Miller erlebbar.

McQueen ist auch bekannt als Filmregisseur. 2014 erhielt er für seinen Spielfilm «12 Years a Slave» den Oscar für den besten Film.