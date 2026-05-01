Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee ist mit Gewinn auf Kurs

Keystone-SDA

Die Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) hat 2025 bei einem Umsatz von 91 Millionen Franken einen Jahresgewinn von 7,5 Millionen Franken erzielt. Alle Geschäftsbereiche erzielten im letzten Jahr einen Gewinn, wie die Gruppe am Freitag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das operative Ergebnis (EBITDA) der SGV-Gruppe mit ihren vier Tochtergesellschaften stieg laut Mitteilung auf 13,4 Millionen Franken und lag damit über dem Vorjahr (12,7 Millionen Franken).

Zur SGV-Gruppe gehören vier Tochtergesellschaften: die SGV Express AG mit der Linie Luzern-Kehrsiten/Bürgenstock-Luzern, die Gastronomiesparte Tavolago AG, die Schiffbaufirma Shiptec AG sowie die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, die den Schiffsbetrieb auf dem Vierwaldstättersee verantwortet.

Die SGV, inklusive SGV Express AG, transportierte 2025 insgesamt 3,3 Millionen Fahrgäste und legte damit deutlich zu, während viele andere Schifffahrtsbetriebe stagnierten, hiess es im Communiqué. Im vergangenen Jahr zählte die SGV 3,1 Millionen Fahrgäste. Der Gesamtertrag stieg auf 42,7 Millionen Franken (+2 Prozent), bei der SGV Express AG um 23 Prozent auf 3,5 Millionen Franken.

Nachhaltige Antriebstechnologien

Die Tavolago AG erzielte einen Betriebsertrag von 34,8 Millionen Franken. Das EBITDA lag mit 1,4 Millionen Franken laut Mitteilung leicht über dem Vorjahr. Der ausgewiesene Jahresgewinn von 1,1 Millionen Franken ist gegenüber dem Vorjahr (4,4 Millionen Franken) tiefer, der Vorjahreswert war jedoch durch einen einmaligen Sondereffekt aus der Auflösung einer Pandemie-Rückstellung geprägt, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Shiptec AG konnte ihren Gewinn auf 257’000 Franken steigern und die Profitabilität trotz rückläufigem Umsatz verbessern. Gleichzeitig seien Reserven für künftige Projekte aufgebaut worden.

Für die Zukunft will die SGV-Gruppe weiter in nachhaltige Antriebstechnologien investieren, hiess es. Wichtige Schritte seien dabei die Elektrifizierung des MS Rütli, die laufende Umrüstung des MS Saphir auf Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie der Einsatz von HVO-Diesel, einem synthetischen Kraftstoff aus Abfallstoffen wie Altspeiseöl.