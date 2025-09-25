The Swiss voice in the world since 1935
Schindler erhält Grossauftrag von Hotelkette Accor

Keystone-SDA

Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat einen Grossauftrag der Hotelkette Accor an Land gezogen. Er darf dieser in Asien Lifte und Rolltreppen liefern, diese danach instand halten und bestehende Anlagen modernisieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Auftrag umfasse die Accor-Liegenschaften in Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau und Malaysia, auf den Philippinen sowie in Singapur, Thailand und Vietnam, teilte Schindler am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Accor betreibt gemäss der Mitteilung in Asien unter verschiedenen Marken mehr als 500 Hotels. Weltweit besitzt die Gruppe über 5600 Immobilien in rund 110 Ländern.

