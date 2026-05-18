Schindler verschiebt Investorentag wegen Mega-Fusion in der Branche

Keystone-SDA

Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat seinen ursprünglich für Anfang Juni geplanten Investorentag vor dem Hintergrund der angekündigten Mega-Fusion in der Branche verschoben. Die Veranstaltung soll nun am 19. November am Hauptsitz in Ebikon stattfinden, wie die Firma am Montag auf seiner Webseite ankündigte.

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(Keystone-SDA) Der Grund sei veränderte Wettbewerbsdynamiken rund um die angekündigte Fusion der Konkurrenten Kone und TK Elevator, sagte eine Firmensprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Schindler brauche mehr Zeit, um den Markt zu analysieren.

Der finnische Konkurrent Kone will den deutschen Rivalen TK Elevator übernehmen. Entstehen würde damit ein neuer Branchenriese, der Schindler und den bisherigen Marktführer Otis beim Umsatz überholen könnte.

Schindler setzte 2025 knapp 11 Milliarden Franken um. Kone kam zuletzt auf 11,2 Milliarden Euro Umsatz. TK Elevator erzielte 9,3 Milliarden Euro Umsatz. Zusammen wären Kone und TK Elevator fast doppelt so gross wie Schindler. Entsprechend würde ein neuer Branchenriese entstehen – mit erheblicher Marktmacht insbesondere in Europa und im Servicegeschäft.

Schindler hatte sich zuletzt kritisch zum Zusammenschluss geäussert. Das Unternehmen rechnet wegen der zahlreichen Überschneidungen mit langwierigen behördlichen Prüfungen und möglichen Rechtsstreitigkeiten. Der Abschluss der Übernahme wird frühestens im zweiten Quartal 2027 erwartet.