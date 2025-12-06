Schlagerstar Beatrice Egli liebt Weihnachtsstimmung

Keystone-SDA

Schlagerstar Beatrice Egli liebt die Weihnachtszeit. Diese Jahreszeit bedeute für sie auch Familienzeit, so die 37-Jährige.

(Keystone-SDA) Es sei die Zeit, in der es alle schaffen würden, zusammenzukommen, sagte sie der «Glückspost».

«Ich liebe es, wenn alle zusammen am grossen Tisch sitzen, meine Eltern, meine Brüder, meine Neffen und Nichten, manchmal sogar Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Leuchtende Kinderaugen, leckeres Essen und einfach das gemütliche Beisammensein geniesse ich sehr.» Diese Zeit bringe Gemütlichkeit, alles werde ruhiger und die Welt erscheine im Glitzermeer der Lichterketten und rieche nach Zimt.

Auch Weihnachtsguetzli sollen am Fest natürlich nicht fehlen sowie Raclette-Käse.