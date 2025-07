Schlagzeugerin Béatrice Graf gibt Konzerte mit Velostrom

Die Genfer Jazz-Schlagzeugerin Béatrice Graf begibt sich vom 8. bis 25. Juli auf ihren dritten "Cycloton". Von St. Gallen über Thun nach Villars-sur-Glâne im Freiburgischen überquert sie auf dem Velo den Röstigraben. Auch ihr Publikum muss in die Pedale treten.

(Keystone-SDA) Diesen Sommer ist Béatrice Graf zum dritten Mal auf ihrer Tour «Cycloton» mit einem speziellen Soundsystem unterwegs: Der benötigte Strom für den Live-Sound kommt aus den Fahrrädern, auf denen Konzertbesucherinnen und -besucher strampeln. Was sich nach einem anstrengenden Fitnessprogramm anhört, ist nicht ganz so intensiv: Lediglich zwei Personen aus dem Publikum brauchen zu radeln, um genügend Energie für die Beschallung zu erzeugen.

Entdeckt habe sie das Konzept des Velo-Konzerts 2018 am freiburgischen Festival «FestiWald», sagt Béatrice Graf zu Keystone-SDA in ihrer Genossenschaftswohnung, wo sie mit ihrer Familie in der Nähe des Genfer Bahnhofs lebt.

Bis zu 60 Kilo Last pro Person

Erfunden hat das Soundsystem der Freiburger Bernhard Zitz. Mit ihm stellte die Schlagzeugerin ihr mobiles «Cycloton» auf die Beine. Nicht nur an den Konzerten wird in die Pedale getreten, wer auf Tour ist, radelt selber zu den 14 Schweizer Tour-Stops.

Instrumente, Anlage und sämtliche Materialien transportieren die Musikschaffenden mit Velos und Karren durch das Land. So ziehen die Begleiterinnen und Begleiter der 61-jährigen Schlagzeugerin bis zu 60 Kilogramm pro Person.

Fast die gesamte Strecke wird auf den Zweirädern zurückgelegt: «Dieses Jahr schummeln wir zweimal», sagt Graf: Nach St. Gallen, dem Startpunkt des «Cycloton», nehme man den Zug, und auch für die Strecke mit Steigung zwischen Thun und Zweisimmen gönne man sich eine Fahrt mit der Bahn.

Solo oder im Duo Aufzug

Auf den verschiedenen Etappen spielt Béatrice Graf Konzerte in verschiedenen Formationen. Etwa solo als Einfrauband oder im Duo mit Domi Chansorn. Mit dem 37-jährigen Multiinstrumentalisten spielt Graf unter dem Namen Aufzug. Bei ihren Konzerten improvisieren sie mit alten Moog-Synthesizern, Graf zupft eine Gitarre, die lediglich ein Saite hat, und die Perkussion holen sie aus einem Kofferschlagzeug und Gegenständen wie Spielsachen.

Rund 15 Acts aus jeder Region vervollständigen das Programm des «Cycloton», darunter das Bieler Duo Laura Moser & Anatole Bucella, der Kontrabassist Raffaele Bossard oder ein weiteres Duo, diesmal aus Baden, mit Daniela Weinmann und Donat Kaufmann.

Sie hat in 800 Gruppen gespielt

Béatrice Graf zählt die Bands, in denen sie in ihrer Laufbahn gespielt hat, nicht mehr. Geschätzt kommt sie aber auf rund 800. Im Jazz sei dies nicht aussergewöhnlich, da man oft nur einmal mit einer Band für ein Konzert zusammen auftrete, sagt sie.

Als Schlagzeugerin ist sie seit den 1980er-Jahren unterwegs. «Andere Musiker kamen oft auf mich zu, weil es damals fast keine Frauen gab, die Schlagzeug spielten», sagt Graf, die 2019 den Schweizer Musikpreis erhalten hat. Ihre erste internationale Tournee bestritt sie 1986 mit einer Punkrock-Band aus Biel. «Wir spielten für die BBC und Radio One in London», erinnert sie sich.

Tupperware wird zum Schlagzeug

In den letzten 25 Jahren hat sie die Proberäume im Keller verlassen und spielt oft im Freien. Etwa in einem Park in Genf, dem Parc des Cropettes, unweit von ihrer Wohnung. Damit sie nicht immer ein ganzes Schlagzeug ins Grüne schleppen muss, hat sie andere Gegenstände zu ihrem Instrument umfunktioniert: «Als Bassdrum dient ein Holzkoffer», sagt sie. Als Tom Toms verwendet sie Tupperware. Manchmal, wenn sie Kinder im Publikum hat, spielt sie auch ein kleines Bontempi-Akkordeon.

Als national und international anerkannte Künstlerin, die für Theater, Tanz, zeitgenössische Kunst und Filme Musik macht, engagiert sich Béatrice Graf auch politisch – je nach Epoche «mit oder ohne Parteibuch», wie sie sagt. Vor kurzem war sie Mitautorin des Kulturprogramms der Genfer Grünen.

Und, passend zu ihrem «Cycloton», liegt ihr eine umweltfreundliche Musikbranche am Herzen. Sie ist somit auch Mitglied von «Music declares Emergency», einer 2019 in England gegründeten Gruppe, die die Industrie dazu ermutigen will, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. «Je widerstandsfähiger die Kultur gegen die kommenden Schocks ist, desto mehr kann sie weiterhin eine Rolle in unserem Leben spielen.»

