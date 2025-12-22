Schneezug von Bulle nach Zweisimmen nimmt Fahrt auf

Keystone-SDA

Der "Schneezug" zwischen Bulle und Zweisimmen nimmt am 3. Januar seinen Betrieb auf. Bis zum 22. März verbindet er drei Wintersportregionen in den Kantonen Waadt, Freiburg und Bern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilten die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF), die Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) und die Feriendestination Gstaad am Montag mit. Der Schneezug verbindet samstags und sonntags die Regionen La Gruyère, Pays-d’Enhaut und das Saanenland.

Die Abfahrt in Bulle ist um 08.50 Uhr vorgesehen, die Ankunft in Zweisimmen um 10.39 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt ab 16.14 Uhr. Der Zug richtet sich an Wintersportbegeisterte und Ausflugsgäste. Es gilt der reguläre Fahrpreis. Die Route führt unter anderem über Greyerz, Montbovon, Château-d’Oex und Gstaad.

Laut TPF-Direktor Serge Collaud wurde das Projekt mit viel Enthusiasmus umgesetzt, wie er im Communiqué festhält. MOB-Direktor Yves Marclay sagte, das Projekt habe durch die Einführung des Magic Pass in Gstaad schnell Sinn ergeben. Die Kantone Waadt, Freiburg und Bern sowie das Bundesamt für Verkehr unterstützten das Vorhaben.