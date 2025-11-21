Schreiben eines Kinderbuchs hilft Ex-Mister durch schwierige Zeit

Ex-Mister-Schweiz und Arzt Adel Abdel-Latif hat während Jahren an einem Kinderbuch gearbeitet. Während der Zeit seiner Scheidung wurde das Buch zu einem Anker und Wegweiser für ihn, wie der 54-Jährige zu "Blick" sagt.

(Keystone-SDA) Die Inspiration für das Kinderbuch «Der kleine Doktor», gab seine Tochter vor sieben Jahren. «Meine Tochter Soraya hat mich gefragt, was eigentlich mein Lieblingsknochen sei», sagt Abdel-Latif in der Freitagsausgabe von «Blick».

Eine Antwort auf die Frage hatte er nicht. Doch stiess sie einen Prozess an. Während Jahren schrieb und überarbeitete der Mister Schweiz von 1996 die Seiten seines Kinderbuchs. Die aufwühlende Zeit der Scheidung verzögerte zwar die Arbeit, doch das Projekt half ihm auch. «In jener emotional schwierigen Zeit ist es für mich zu einem Anker und Wegweiser geworden, der mich wieder tief zu meinem Herzen als Arzt geführt hat», sagt er.

Abdel-Latifs Ziel sei es, dass Eltern und Kinder mit dem Buch die Welt der Medizin entdecken. Und dass es «im besten Fall eine neue Generation von Ärztinnen und Ärzten hervorbringt – Menschen, die mit Empathie und Mut die Medizin von morgen gestalten», sagt er. Heute kennt er auch seinen Lieblingsknochen: der Schädel.