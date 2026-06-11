Schulpsychologischer Dienst übernimmt im Baselbiet alle Abklärungen

Keystone-SDA

Künftig soll der Schulpsychologische Dienst (SPD) die einzige Anlaufstelle für schulpsychologische Abklärungen und Beratungen im Kanton Baselland sein. Der Landrat hat am Donnerstag eine entsprechende Vorlage der Regierung einstimmig verabschiedet.

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(Keystone-SDA) Es gab keine Debatte und auch in der ersten Lesung vor zwei Wochen war das Geschäft während der Behandlung nicht diskutiert worden.

Der SPD wird damit rund 740 zusätzliche Fälle betreuen. Die Übernahme war nötig geworden, nachdem die Psychiatrie Baselland (PBL) angekündigt hatte, entsprechende Dienste nicht mehr anzubieten. Sie werden bei der PBL seit 2023 nicht mehr über die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) finanziert.

Die PBL werde sich stattdessen auf Dienstleistungen konzentrieren, die von den Krankenkassen gedeckt werden, wie etwa Diagnosen, heisst es in der Regierungsvorlage.

Die Gesetzesänderung unterliegt dem fakultativen Referendum.