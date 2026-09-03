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Schuss bei Streit in Bern gefallen

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung ist am Mittwochabend in Bern ein Schuss gefallen. Niemand wurde dabei getroffen, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht wegen einer Auseinandersetzung an die Tiefenaustrasse gerufen. Die Einsatzkräfte hielten einen Mann und einen Jugendlichen an. Die beiden waren kurz zuvor vor einem Mehrfamilienhaus verbal aneinandergeraten, wie die Berner Kantonspolizei schreibt.

Aus dem verbalen Schlagabtausch wurde in der Folge eine tätliche Auseinandersetzung. Der Mann zog dabei eine Faustfeuerwaffe und gab einen Schuss ab, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls aufgenommen.

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