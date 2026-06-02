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Schweizer Automarkt stagniert – trotz gefragterem Elektroantrieb

Keystone-SDA

Der Neuwagenmarkt in der Schweiz kommt nicht vom Fleck. Zwischen Januar und Mai wurden mit gut 91'300 etwa gleich viele Autos zugelassen wie im Vorjahreszeitraum, wie Auto Schweiz am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Und dies gelang auch nur, weil die Autos mit Elektromotor in Zeiten eines hohen Benzinpreises ein deutliches Plus verzeichneten. Reinelektrische Antriebe legten seit Anfang Jahr gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent zu, Plug-in-Hybride sogar um 20,1 Prozent. Die Neuzulassungen von reinen Benzin- und Diesel-Antrieben seien hingegen weiter zurückgegangen, so der Verband.

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