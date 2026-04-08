Schweizer Börse mit Kurssprung erwartet – Waffenruhe im Iran

Keystone-SDA

Erleichterung an den Aktienmärkten weltweit: Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Entsprechend euphorisch sind die Reaktionen an den Börsen. Der SMI wird am Mittwochorgen beim Broker IG um3,2 Prozent höher gestellt.

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(Keystone-SDA) Die Märkte in Ostasien haben nach der angekündigten Waffenruhe bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. So kletterte der Nikkei in Japan um fast 5 Prozent, der südkoreanische Kospi rangierte zeitweise um rund 6 Prozent im Plus. Auch in Europa zeigt sich in allen vorbörslichen Indikationen die nun schlagartig zurückgekehrte Zuversicht. Der deutsche Dax wird um 4,7 Prozent höher erwartet, ähnlich sieht es in Frankreich oder Grossbritannien aus.

Bei den Währungen legte der Euro kräftig zu und übersprang in der Nacht klar über die Schwelle von 1,16 US-Dollar. Am Morgen wurden 1,1677 Dollar bezahlt. Der Dollar gab auch zum Franken leicht nach und kostete noch 0,7898 nach 0,7993 am Vorabend. Das Euro bewegte sich zur Schweizer Währung mit zuletzt 0,9224 Franken kaum.

Öl bricht ein

Auch beim Ölpreis zeigt sich klare Entspannung, denn der Iran kündigte ebenfalls die Öffnung der Strasse von Hormus im Rahmen der Waffenruhe an. Entsprechend sackten die Preise ab. Für ein Fass der Sorte Brent (159 Liter) wurden am Morgen nur noch 94,67 Dollar bezahlt, die Sorte WTI brach auf 95,60 Dollar ein – das sind 13 bis 15 Prozent weniger als am Vortag.

Analysten von Jefferies sehen durchaus Chancen, dass der vom Iran vorgelegte 10-Punkte-Plan eine Basis für weitere Verhandlungen sein könnte, auch wenn es durchaus einige Knackpunkte gebe. Wichtig sei vor allem, dass Trump offenbar wirklich einen Deal und aus dem Krieg herauswolle. Noch sei die Waffenruhe aber fragil und jede kleinste Attacke von Seiten des Iran könne diese Abmachung wieder nichtig machen.