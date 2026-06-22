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Schweizer Hantavirus-Crewmitglied ist nicht mehr in Quarantäne

Keystone-SDA

Ein Schweizer Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffes "Hondius", auf dem das Hantavirus ausbrach, ist nach 42 Tagen aus der Quarantäne entlassen worden. Der Mann entwickelte nach Angaben der Aargauer Gesundheitsbehörden keine Symptome.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch sei er bis am Schluss negativ auf das Hantavirus getestet worden, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales am Montag mit. Die Quarantäne sei bereits am vergangenen Donnerstag abgelaufen.

Das im Kanton Aargau wohnhafte Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs habe sich über die ganze Quarantänezeit sehr verantwortungsvoll gezeigt und habe die Vorgaben vorbildlich eingehalten, hielt das Departement fest.

Im April war auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius», das in Argentinien ausgelaufen war, das Hantavirus ausgebrochen. Drei Personen starben.

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