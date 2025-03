Schweizer Luftwaffe trainiert mit F/A-18-Kampfjets in Bern

Keystone-SDA

Die Schweizer Luftwaffe startet und landet während drei Tagen mit Kampfjets des Typs F/A-18 auf dem Flughafen Bern-Belp. Vom 31. März bis zum 2. April betreibt die Armee dort den militärischen Flugdienst von einem zivilen Standort.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Starts und Landungen finden am Tag und am Abend bis spätestens 22 Uhr statt, wie die Luftwaffe am Dienstag mitteilte. Rund um den Flughafen Bern sei daher mit einem erhöhten Flugaufkommen zu rechnen.

Die Übung sei notwendig, um die Dezentralisierung als passive Luftverteidigungsmassnahme zu trainieren, indem die Truppe und das Material kurzfristig verschoben werden, hiess es weiter. Heute konzentrieren sich alle Mittel der Luftwaffe auf die Militärflugplätze Payerne VD, Meiringen BE und Emmen LU, was sie für gegnerische Waffensysteme verwundbar macht. Die letzte solche Übung fand am 5. Juni 2024 auf der Autobahn A1 in Payerne statt.