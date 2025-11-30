Ein Debakel für die Jungsozialisten: Die Erbschaftssteuer-Initiative scheitert klar
Die Erbschaftssteuer-Initiative geht an der Urne regelrecht unter. Das Nein fällt mit 78 Prozent der Stimmen noch deutlicher aus als vorausgesagt.
Die Erbschaftssteuer-Initiative der Jungsozialisten (Juso) ist deutlich gescheitert. Sämtliche Kantone und über 78 Prozent der Stimmberechtigten haben der Vorlage eine Abfuhr erteilt.
Somit bleibt es steuerrechtlich beim Status quo: In der Schweiz erhebt der Bund weiterhin keine Erbschaftssteuern. Das tun einzig die Kantone. Bis auf drei Kantone haben allerdings alle die direkten Nachkommen von der Erbschaftssteuer befreit.
Wie der Steuerflickenteppich in der Schweiz aussieht, haben wir hier zusammengestellt:
Mehr
Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?
Die Jungsozialisten hatten mit ihrer Initiative eine Besteuerung auf Bundesebene gefordert. Erbschaften über einem Freibetrag von 50 Millionen Franken hätten zu 50 Prozent besteuert werden sollen. Der Ertrag wäre für den Klimaschutz bestimmt gewesen.
Rund 300 Haushalte wären stark betroffen
Betroffen hätte die Vorlage rund 2500 Haushalte in der Schweiz. Davon besitzen 300 Haushalte ein Vermögen von über 100 Millionen Franken, auf diese Gruppe hätte die Steuer die grössten Auswirkungen gehabt.
Mehr
Die Reaktionen auf das Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative
Die Befürworter hatten argumentiert, Superreiche belasteten mit ihrem Lebensstil die Umwelt überproportional und sollten dafür aufkommen.
Die Gegner hatten gewarnt, wichtige Steuerzahler würden vertrieben. Zudem seien Vermögen in der Schweiz oft in Unternehmen gebunden, die Erben müssten Firmenanteile verkaufen und würden die Kontrolle über die Betriebe verlieren.
Diese beiden Argumente haben bei den Stimmberechtigten offenkundig mehr Gehör gefunden.
Lesen Sie hier, was die Vorlage für den Ruf der Schweiz bedeutet:
Mehr
Nach dem Nein zur Erbschaftssteuer-Initiative: Wie gross ist der Schaden für die «Steueroase Schweiz»?
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch