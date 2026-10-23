Schweizerin in Nigeria an Ebola erkrankt

Schweizerin infiziert sich in Nigeria mit Ebola Keystone-SDA

Teilen

Eine Schweizerin ist an Ebola erkrankt. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte gegenüber Keystone-SDA entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur Reuters.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Erkrankten handelt es sich um die Ehefrau eines Schweizer Mitarbeiters der Botschaft in Abuja, der Hauptstadt Nigerias.

Die Frau befindet sich in einer Privatklinik in Abuja, wo sie seit rund einer Woche wegen Symptomen behandelt wird. Die Diagnose wurde am 20. Oktober gestellt. Mutmasslich steckte sie sich bei einer Reise nach Uganda vor rund zwei Wochen an.

Ihr Ehemann befindet sich in Isolation, zeigt nach Angaben des EDA aber keine Symptome. Das Paar sei nicht in die Demokratische Republik Kongo gereist.