Schwingerkönig Stucki unterstützt seinen Sohn im Sägemehl

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Schwingerkönig Christian Stucki hat die Freude am Schwingen seinem Sohn weitergegeben. Der Achtjährige sei ein Klon von ihm, sagte der ehemalige Schwinger in einem Interview.

Druck machen will Stucki seinem Sohn nicht. “Wenn er will, unterstützte ich ihn, wenn er mal keine Lust hat, dann ist es halt so”, sagte der Schwingerkönig von 2019 in einem am Mittwoch publizierten Interview mit Tamedia. Wichtig sei, dass der Sohn Freude habe. Stucki sei auch bewusst, dass der Vergleich zur Bürde werden kann.

Mit dem Schwingen soll es langsam losgehen. Bisher bestritt der Achtjährige zwei Feste. Die Kräfte misst der Sohn mit seinem fast zwei Meter grossen Vater noch nicht. “In diesem Alter war ich auch noch ein Luftibus”, sagte Stucki.