Schwyz Tourismus überarbeitet Strategie und zieht um

Keystone-SDA

Nach Wechseln in der Geschäftsführung und an der Spitze des Verwaltungsrats kündigt Schwyz Tourismus eine Neuausrichtung und einen Umzug nach Brunnen an. Die Tourismusorganisation wird weiter interimistisch und neu von Kurt Betschart geführt.

(Keystone-SDA) In einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt Schwyz Tourismus, die Organisation werde in den nächsten Wochen in die Büros der Brunnen Schwyz Marketing AG zügeln. Interimschef Kurt Betschart ist der Geschäftsführer dieser Firma.

Der Umzug sei ein «erster Schritt zur Synergienutzung mit den Regionen». Für die bisherigen Räume in Schwyz wird ein Nachmieter gesucht.

Im Personal kommt es zu weiteren Abgängen. Die beiden Co-Geschäftsführer, welche seit August 2025 ad interim amtierten, verlassen die Organisation. Auch zwei Mitarbeitende der Geschäftsstelle verabschieden sich von Schwyz Tourismus.

Der damalige Geschäftsführer hatte seinen Rücktritt Ende Juli 2025 verkündigt. Im September kam es zum Wechsel im Verwaltungsratspräsidium, das seither Giacomo Garaventa inne hat.

Digitalisierungsprojekt wird reduziert

Wie es in der Mitteilung weiter hiess, liegt der Fokus in der Überarbeitung der kantonalen Tourismusstrategie, auf den Themen der Organisation sowie auf der Zusammenarbeit mit den vier Tourismusregionen und Gastro Schwyz. Dies habe Schwyz Tourismus gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft entschieden.

Das vor drei Jahren gestartete Digitalisierungsprojekt will die Tourismusorganisation in reduzierter Form weiterführen. Es sei «inhaltlich und finanziell überdimensioniert worden», hiess es in der Mitteilung.