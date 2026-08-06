Sechslinge bei den Geparden im Zoo Basel geboren

Geparden werden auf der Roten Liste der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) als gefährdet eingestuft. Keystone-SDA

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Sechs Geparden sind im Zoo Basel zur Welt gekommen. Bei den Sechslingen handelt es sich um vier Männchen und zwei Weibchen. Die Jungtiere sind allesamt gesund und haben Namen erhalten, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) 2026 ist das X-Jahr bei der Namensgebung. Daher heissen die sechs Geparde Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa und Xenia. Sie kamen am 5. Juni zur Welt und sind nun uneingeschränkt in der Anlage zu sehen, wie es im Communiqué heisst. Es handelt sich um den ersten Nachwuchs der vierjährigen Mutter Malaika, die 2024 aus Stuttgart in den Zoo Basel kam.

Geparde gelten gemäss Roter Liste der Weltnaturschutzunion als gefährdet. Gemäss Schätzungen leben in der Wildbahn weniger als 7000 erwachsene Tiere und der Bestand nimmt weiter ab. Im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms möchten Zoos dazu beitragen, langfristig eine genetisch gesunde Reservepopulation zu erhalten, wie es weiter heisst.