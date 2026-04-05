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Secret Service geht Bericht über Schüsse nahe Weissem Haus nach

Keystone-SDA

Der Sicherheitsdienst des US-Präsidenten untersucht mutmassliche Schüsse nahe dem Weissen Haus. Um kurz nach Mitternacht reagierten Beamte auf Berichte über Schüsse in der Umgebung des Lafayette Parks, wie der Secret Service auf der Plattform X schrieb. Bei einer Durchsuchung des öffentlichen Parks gegenüber dem Amtssitz des Präsidenten sei aber kein Verdächtiger gefunden worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Betrieb im Weissen Haus ist den Angaben zufolge nicht gestört. Es gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe, zudem wurden Strassen gesperrt. Die Behörden suchen nach einem möglichen Fahrzeug und einer verdächtigen Person, wie der Secret Service mitteilte.

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