Selbstunfall in Emmetten NW fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Emmetten im Kanton Nidwalden sind am Freitag drei Personen verletzt worden. Der 25-jährige Autolenker und seine zwei Mitfahrenden kamen ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr auf der Seelisbergstrasse, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Samstag mitteilte. Der Mann fuhr demnach von Emmetten in Richtung Seelisberg, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er kollidierte mit zwei Containern, die durch die Wucht des Aufpralls in ein parkiertes Auto geschoben wurden. Dieses wurde wiederum in ein weiteres parkiertes Fahrzeug gestossen, wodurch insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der Rettungsdienst brachte den Lenker sowie die beiden Mitfahrenden laut der Mitteilung ins Kantonsspital Nidwalden und in ein ausserkantonales Spital. Die Seelisbergstrasse war für rund drei Stunden nur einspurig befahrbar. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.