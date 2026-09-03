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Selenskyj hofft auf baldige Anreise von US-Vermittlern

Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet die Anreise von US-Vermittlern "in den nächsten Tagen". "Wir zählen darauf, die Vertreter des Präsidenten der USA hier in Kiew zu sehen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Es gebe eine Bestätigung der US-Amerikaner für Treffen in Moskau und Kiew.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es ist sehr wichtig, dass Amerika weiter aktiv bleibt», betonte Selenskyj. Kiew sei bereit für einen inhaltlichen Austausch auf hoher Ebene. Das ukrainische Verhandlungsteam sei faktisch rund um die Uhr im Kontakt mit Washington.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werden seit Monaten in der Ukraine für Gespräche über ein Ende des seit 2022 währenden russisch-ukrainischen Krieges erwartet. Mehrfach gab es hingegen bereits Verhandlungen in Moskau, was im April den Unmut Selenskyjs hervorrief.

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