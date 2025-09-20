The Swiss voice in the world since 1935
Selenskyj will Trump in New York treffen

Keystone-SDA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Präsident Donald Trump kommende Woche am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Es werde viele bilaterale Treffen geben und auch eines mit dem US-Präsidenten, sagte Selenskyj der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge am Freitag vor Journalisten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er wolle bei dem Treffen unter anderem über die Sicherheitsgarantien der Partner sprechen, die die Ukraine brauche. Ebenso soll es demnach um Sanktionen gegen Russland gehen. Selenskyj stellte ausserdem ein Treffen der beiden First Ladys, also seiner Frau Olena mit Melania Trump, in Aussicht. Dabei solle es um humanitäre Fragen zu Kindern gehen.

Ab Dienstag kommen in New York etwa 150 Staats- und Regierungschefs zur Generaldebatte der Vereinten Nationen zusammen. US-Aussenminister Marco Rubio hatte bereits Anfang der Woche angedeutet, dass Trump und Selenskyj sich dabei in New York treffen könnten. Zuletzt hatten sich die beiden Staatschefs im August im Weissen Haus getroffen, kurz nach einem Gipfel Trumps mit Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

