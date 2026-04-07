Seniorin fährt mit Auto in Zetzwil AG über Wiese und verstirbt

Keystone-SDA

Eine 71-jährige Autolenkerin ist am Ostermontag in Zetzwil im aargauischen Wynental mehrere hundert Meter unkontrolliert über eine Wiese gefahren. Die Frau verstarb vor Ort. Laut Polizei dürfte dem Selbstunfall eine medizinische Ursache zugrunde liegen.

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(Keystone-SDA) Die Seniorin war kurz nach 13.00 Uhr auf der Wandfluhstrasse talwärts in Richtung Zetzwil unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. In einer Kurve sei sie auf die Gegenfahrbahn geraten und von der Strasse abgekommen.

Der Kleinwagen sei mehrere hundert Meter die Wiese hinunter gefahren und gegen einen hölzernen Weidezaun geprallt. Dort sei das Auto zum Stillstand gekommen.

Ein Ersthelfer fand die Lenkerin gemäss Polizeiangaben zunächst ansprechbar im Auto vor. Der Gesundheitszustand der Frau habe sich jedoch rasch verschlechtert. Die Ambulanz habe in der Folge einen Rettungshelikopter angefordert.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen sei die 71-Jährige vor Ort verstorben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau einen medizinischen Notfall erlitten haben und als Folge davon verstorben sein, wie die Kantonspolizei festhielt.