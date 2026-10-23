SGS beschleunigt Wachstum im dritten Quartal leicht

Keystone-SDA

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Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS bleibt auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal 2026 gewann die Geschäftsentwicklung der Gruppe gar noch an Dynamik. An den Zielen für das laufende Jahr hält SGS fest.

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(Keystone-SDA) Von Juli bis September wuchs der Umsatz um knapp 15 Prozent auf 1,98 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Organisch legte er um 5,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um Währungs- und Akquisitionseffekte mit 5,6 Prozent gestiegen war.

Mit den Umsatzzahlen übertraf SGS die Vorgaben der Analysten. Diese hatten im Durchschnitt mit einem Wert von 1,95 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 5,6 Prozent gerechnet.

Höchster Quartalsumsatz

SGS habe im abgelaufenen Quartal den höchsten Quartalsumsatz in seiner Geschichte erzielt, wird Konzernchefin Géraldine Picaud in der Mitteilung zitiert. Basis dazu sei ein starkes organisches Wachstum gewesen. Damit habe SGS die erfolgreiche Umsetzung der Strategie 2027 belegt.

Insbesondere die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit verleihen der Gruppe Rückenwind. Zudem hat SGS wie in der Strategie vorgegeben, weitere zumeist kleinere Firmen zugekauft, insgesamt 18 an der Zahl.

Auf Managementebene wurde derweil Gabriel Julia per 1. Oktober 2026 zum Leiter des Bereichs Health & Nutrition und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Julia bringe 15 Jahre Erfahrung in der Testing, Inspection und Certification-Branche mit, hiess es.

Ziele bestätigt

Die für 2026 gesetzten Ziele bekräftigte SGS. Der Konzern strebt ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent an, das von einem ähnlich hohen Wachstum aus Zukäufen, getragen von der Übernahme der US-amerikanischen Prüf- und Inspektionsdienstleistungsfirma ATS ergänzt werden soll. Die operative Marge soll 2026 mindestens 16 Prozent (2025: 16,0 Prozent) erreichen.

Auch im Rahmen der bis 2027 gesetzten Mittelfristziele geht SGS laut früheren Angaben von einem organischen Wachstum im Bereich von 5 bis 7 Prozent aus. In knapp einem Monat dürfte der Konzern anlässlich eines Investorentags dann einen neuen Mittelfristplan veröffentlichen.