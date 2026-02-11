SGS sieht sich bei Strategie bis 2027 dem Zeitplan voraus

Keystone-SDA

Der Prüf- und Zertifizierungskonzern SGS aus Baar liegt mit seiner "Strategy 27" nach eigenen Angaben vor dem Zeitplan. Die geplanten Massnahmen seien bereits vollständig umgesetzt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wirkung zeige sich in Rekordwerten beim Umsatz, Profitabilität und Cashflow, wird CEO Géraldine Picaud in der Mitteilung zitiert. Mit der Implementierung aller strategischer Pfeiler will SGS nun die nächste Entwicklungsphase einläuten. Diese soll an einem Kapitalmarkttag vorgestellt werden, der vor Ende 2026 geplant ist, hiess es.

SGS strebt für den Zeitraum bis 2027 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent und eine Verbesserung der bereinigten operativen Marge um mindestens 1,5 Prozentpunkte gegenüber 2023 an.

Mit 16,0 Prozent im vergangenen Jahr fehlen dazu nur 0,2 Prozent. Damit scheint wahrscheinlich, dass das angestrebte Margen-Ziel bereits 2026 erreicht wird. Auch beim Mittelzufluss sieht sich SGS auf Kurs, den Zielwert von über 50 Prozent zu übertreffen.