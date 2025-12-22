Sieben Männer erbeuten bei Einbrüchen in GR über 20’000 Franken

Keystone-SDA

Bei einer Einbruchserie im Bündner Südtal Misox haben sieben Männer Wertgegenstände im Wert von über 20'000 Franken gestohlen. Sie sind geständig.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Graubünden konnte die vier Marokkaner und drei Albaner dank Hinweisen aus der Bevölkerung ermitteln, wie sie am Montag mitteilte. Diese brachen zwischen dem 23. November und dem 3. Dezember in ein Restaurant in Mesocco, ein Einfamilienhaus in Roveredo und rund zwanzig Fahrzeuge in der Region ein. Sie hinterliessen Sachschäden von mehreren tausend Franken.

Einem der Beschuldigten konnte ausserdem ein Einbruch in Chur aus dem Jahr 2022 nachgewiesen werden. Vier der sieben 20 bis 46 Jahre alten mutmasslichen Täter befinden sich gemäss der Polizei in Untersuchungshaft.