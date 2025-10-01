The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

SkyECC-Daten laut Basler Gericht in Drogenprozess nicht verwertbar

Keystone-SDA

Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat sich am Mittwoch gegen die Verwertbarkeit von Daten der App SkyECC ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft führte sie als Beweismittel gegen einen mutmasslich internationalen Dorgenhändler.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Daten implizieren, dass der 50-jährige Beschuldigte im zweitinstanzlichen Drogenprozess nicht nur lokal Kokain gedealt hat, sondern in grossangelegten Drogenschmuggel involviert war. Der Entscheid schränkt die Anklage auf jene Punkte ein, die unabhängig von den App-Daten ermittelt wurden.

Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des Strafgerichts von Januar 2023 angemeldet. Die Anklage hatte damals über 17 Jahre Gefängnis für den Mann gefordert, den sie als ganz grossen Fisch des internationalen Drogenhandels betrachtet.

Das Strafgericht sah dies aber nicht als erwiesen an und verurteilte ihn zu zehn Jahren und neun Monaten, hauptsächlich für den Handel mit nur 4,2 Kilo statt neun Tonnen Kokain.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft