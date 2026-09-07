Solaranlage Sedrun GR deckt den Strombedarf der Gemeinde Tujetsch

Keystone-SDA

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Die im Ausbau befindliche alpine Photovoltaikanlage Sedrun Solar hat eine Jahresproduktion erreicht, die mittlerweile den Strombedarf der Standortgemeinde Tujetsch mit ihren rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern abdeckt. Das teilten die Betreiber am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Nach dem Start der ersten Teilproduktion im Oktober 2025 wird die Anlage auf mehr als 2000 Metern über Meer schrittweise ausgebaut. Derzeit sind 1700 Modultische montiert.

Bis Ende 2026 soll die Hälfte der geplanten Anlage stehen, der vollständige Ausbau mit einer Leistung von 19 Megawatt ist für Ende 2028 vorgesehen. Im Endausbau soll die Anlage gemäss Mitteilung rund 29 Gigawattstunden Strom pro Jahr liefern – was dem Bedarf von etwa 6500 Haushalten entspricht.

Untersuchungen zusammen mit dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hätten gezeigt, dass die Solarmodule die Schneeablagerungen lokal verändern. Dies wirke nach bisherigen Erkenntnissen stabilisierend und verringere das Risiko von Schneebrettlawinen.

Auch die Beweidung durch Milchkühe innerhalb des Solarfeldes funktioniere sehr gut. Die Kühe liessen sich durch die Solarmodule nicht stören und nutzten gerne deren Schatten an heissen Tagen.