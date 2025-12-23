Solidaritätsaktion «2 mal Weihnachten» startet

Keystone-SDA

Zum bereits 29. Mal in Folge werden im Rahmen der Aktion "2 mal Weihnachten" ab Mittwoch Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln für von Armut betroffene Menschen zusammengestellt. Die gesammelten Güter werden vom Roten Kreuz im ganzen Land verteilt.

(Keystone-SDA) Die Solidaritätsaktion wird von der SRG, der Schweizerischen Post, Coop und dem Schweizerischen Roten Kreuz organisiert. Die Post nimmt die «2 mal Weihnachten»-Pakete kostenlos entgegen, wie die Partner der Aktion im Vorfeld mitteilten.

«2 mal Weihnachten» startet am Mittwoch und läuft noch bis zum 18. Januar. Die Lebensmittel müssen mindestens sechs Monate haltbar sein. Besonders willkommen sind Müsli, Konfitüre und Brotaufstrich, Babynahrung, Tee, Kaffee und Öl. Auch Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten und Mundwasser sind sehr gefragt. In einigen Coop-Filialen können auch fertige Pakete gekauft werden.

Jedes Paket hilft den Bedürftigsten. In der Schweiz gilt eine alleinstehende Person als arm, deren monatliches Einkommen weniger als 2315 Franken beträgt. Für eine Familie mit zwei Elternteilen und zwei Kindern liegt die Armutsgrenze bei etwa 4050 Franken pro Monat, wie die Partner der Aktion weiter mitteilten.

Geldspenden für Winterhilfsprojekte

Die Geldspenden kommen Winterhilfsprojekten in Armenien, Bosnien-Herzegowina, Kirgisistan und Moldawien zugute. In diesen vier Ländern verteilen die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften Gutscheine für Lebensmittel und Hygieneartikel.

Die Aktion «2 mal Weihnachten» war laut den Organisatoren im vergangenen Jahr von einer «enormen Welle der Solidarität» geprägt. So konnten in der Schweiz 390 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt werden, gegenüber 317 Tonnen im Jahr zuvor.

Zudem wurden rund 222’000 Franken für Winterhilfsprojekte in Osteuropa und Zentralasien gesammelt. Insgesamt konnten 50’000 Menschen in der Schweiz und im Ausland von der Aktion profitieren.