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Solothurner Arbeitslosenquote sinkt leicht im Juni

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im Juni um 0,1 Punkte auf 3,0 Prozent gesunken. Beim Baugewerbe, beim Handel, beim Reparatur- und Autogewerbe und beim Gastgewerbe sind laut Behörden Rückgänge zu verzeichnen, beim Maschinenbau ein Anstieg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank um 90 auf 4508 Personen, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Montag mitteilte.

Mit 3,7 Prozent ist die Arbeitslosenquote in der Region Grenchen am höchsten. Am tiefsten ist sie in der Region Solothurn mit 2,6 Prozent.

Im Juni meldeten sich 23 Betriebsabteilungen für Kurzarbeit an oder wollten die bestehende Bewilligung verlängern. Betroffen könnten 357 Arbeitsplätze sein.

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