Solothurner SVP-Kandidatin vor bisherigen Regierungsmitgliedern

Keystone-SDA

Bei den Solothurner Regierungsratswahlen hat sich der bisherige Trend verfestigt: Die Bisherige Sandra Kolly (Mitte) führt gemäss Zwischenergebnis. Es folgen Sibylle Jeker (SVP) und der Bisherige Peter Hodel (FDP).

(Keystone-SDA) Auf dem vierten Platz liegt als Bisherige Susanne Schaffner (SP), gefolgt von Edgar Kupper (Mitte). Ausgezählt sind bisher 91 von 106 Gemeinden. Einzig Kolly erreicht demnach das absolute Mehr. Es fehlen unter anderem die Ergebnisse der Städte Solothurn und Olten.

Auf dem sechsten Platz liegt Marco Lupi (FDP), gefolgt von Mathias Stricker (SP) und Daniel Urech (Grüne). Die SVP will erstmals in der fünf Mitglieder zählenden Regierung vertreten sein. Die Mitte möchte einen zweiten Sitz erobern. Die FDP will ihren zweiten Sitz halten.

Der Regierungsrat setzt sich derzeit aus zwei Vertretern der FDP sowie aus je einem Vertreter der Mitte, SP und Grünen zusammen. Nicht mehr zur Wahl stellten sich Brigit Wyss (Grüne) und Remo Ankli (FDP).