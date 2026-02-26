SP-Nationalrat Eric Nussbaumer tritt nach 18 Jahren zurück

Der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer hat am Donnerstag seinen Rücktritt per Ende April angekündigt. Seit über 18 Jahre ist der Liestaler im Parlament und machte sich da vor allem einen Namen als Pro-Europäer.

(Keystone-SDA) So sei mit der geplanten Unterzeichnung der Bilateralen lll durch den Bundesrat am Montag auch ein «historischer Meilenstein» erreicht, sagte Nussbaumer am Donnerstag im Gespräch mit Keystone-SDA. «Also der perfekter Moment für einen Rücktritt.»

Am Vertragswerk gebe es nach der Unterzeichnung nicht mehr so viel zu schrauben wie «fälschlicherweise» dargestellt werde, so der Nationalratspräsident von 2023/24 weiter. Deshalb reue es ihn auch nicht, dass er die Ratsdebatte darum verpassen wird.

Nachrücken wird die Baselbieter SP-Landrätin Miriam Locher. Sie sei bereits frühzeitig über den Rücktritt informiert worden, so Nussbaumer weiter. Er selber will sich ab Ende April anderen politischen Ämtern und vor allem seiner Familie widmen, so der 65-Jährige.