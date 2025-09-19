Speedflyer verletzt sich in Engelberg bei Absturz lebensgefährlich
Ein Gleitschirmpilot ist am Donnerstagabend in Engelberg OW aus einer Höhe von 40 Metern auf eine Geröllhalde gestürzt. Er hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.
(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mitteilte, startete der 26 Jahre alte Mann mit seinem Speedflyer im Brunni. Bei der Schonegg kollidierte er mit dem Stahlseil einer Lawinensprengbahn. Dabei wurden sämtliche Leinen seines Gleitschirms durchgetrennt. Der Pilot stürzte darauf ab.
Der Verunfallte sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital geflogen worden, teilte die Kantonspolizei Obwalden mit. Die genaue Unfallursache werde von der Kantonspolizei unter der Leitung der Bundesanwaltschaft ermittelt.
Beim Speedflying fliegen die Sportlerinnen und Sportler mit sehr kleinen Schirmen. Dadurch erreichen sie deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit normalen Gleitschirmen.