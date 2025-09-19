The Swiss voice in the world since 1935
Speedflyer verletzt sich in Engelberg bei Absturz lebensgefährlich

Keystone-SDA

Ein Gleitschirmpilot ist am Donnerstagabend in Engelberg OW aus einer Höhe von 40 Metern auf eine Geröllhalde gestürzt. Er hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mitteilte, startete der 26 Jahre alte Mann mit seinem Speedflyer im Brunni. Bei der Schonegg kollidierte er mit dem Stahlseil einer Lawinensprengbahn. Dabei wurden sämtliche Leinen seines Gleitschirms durchgetrennt. Der Pilot stürzte darauf ab.

Der Verunfallte sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital geflogen worden, teilte die Kantonspolizei Obwalden mit. Die genaue Unfallursache werde von der Kantonspolizei unter der Leitung der Bundesanwaltschaft ermittelt.

Beim Speedflying fliegen die Sportlerinnen und Sportler mit sehr kleinen Schirmen. Dadurch erreichen sie deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit normalen Gleitschirmen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

