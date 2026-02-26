Spital Emmental macht beim digitalen Notfall-Finder mit

Keystone-SDA

Die Notfallstationen der Spitäler Burgdorf und Langnau sind ab März teil der Webapplikation "Notfall-Finder". Damit sollen die beiden Stationen gezielt entlastet und Wartezeiten verkürzt werden.

(Keystone-SDA) Die beiden Notfallstationen des Spitals Emmental behandeln jährlich rund 20’000 Patientinnen und Patienten rund um die Uhr, wie das Spital am Donnerstag in einer Meldung schrieb. Es handle sich aber nicht immer um medizinische Notfälle, die eine Behandlung im Spital erforderten. Hier setze der digitale Notfall-Finder an.

Dieser ist im Kanton Bern seit Oktober 2025 im Einsatz. Er zeigt unter anderem an, welche Notfallstationen aktuell geöffnet sind und wie stark sie ausgelastet sind. So können Patientinnen und Patienten besser einschätzen, wo sie am schnellsten Hilfe erhalten.

Nutzerinnen und Nutzer beantworten online einige Fragen zu ihren Beschwerden und erhalten eine Empfehlung, wie dringend eine medizinische Abklärung ist und welche Anlaufstelle geeignet sein könnte, etwa eine Notfallstation, eine Arztpraxis oder eine Apotheke.

Am Donnerstag listete der Notfall-Finder 22 Notfallstationen im Kanton Bern auf. Er zeigte unter anderem deren aktuelle Auslastung und Öffnungszeiten an.

www.notfall-finder.ch