Spital STS AG meldet deutlich tieferen Gewinn 2025

Keystone-SDA

Die Spital STS AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn von 1,73 Millionen Franken abgeschlossen. Damit hat das Unternehmen seine wirtschaftlichen Zielsetzungen verfehlt, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Der Gewinn ist gegenüber dem Vorjahr stark gesunken, als noch 9,76 Millionen Franken erzielt worden waren. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) betrug 15,28 Millionen Franken nach 23,42 Millionen Franken im Jahr 2024, wie das Unternehmen mitteilte. Die Ebitda-Marge ging von 6,8 auf 4,4 Prozent zurück.

Als Hauptgründe für den «unbefriedigenden Jahresabschluss» nannte Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar steigende Kosten beim Personal und Sachaufwand sowie eine wachsende Differenz zwischen Kosten und Erträgen.

Zusätzliche Belastungen entstünden durch den Betrieb von zwei Notfallstationen rund um die Uhr. Insbesondere am Standort Zweisimmen entstünden dadurch Kosten in Millionenhöhe, welche notwendig, aber nicht gedeckt seien.

Trotz des schwächeren Ergebnisses behandelte die Spitalgruppe mit 17’733 stationären Patientinnen und Patienten so viele wie noch nie. Der Betriebsertrag stieg leicht, während der Aufwand deutlich stärker zunahm.

Für die kommenden Jahre erwartet die Spital STS AG ein moderates Wachstum im stationären Bereich. Gleichzeitig sollen neue ambulante Angebote ausgebaut werden, unter anderem mit dem Projekt AOZ Grabengut in Thun.