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Spitalareal in Heiden AR steht zum Verkauf

Keystone-SDA

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat den Auftrag für den öffentlichen Verkauf des Spitalareals in Heiden vergeben. Die Liegenschaften können einzeln oder gesamthaft erworben werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen des Verkaufsvolumens und der Komplexität des Vorhabens sei die Hugo Steiner AG mit dem Ausschreibungs- und Verkaufsmandat beauftragt worden, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag.

Sämtliche Liegenschaften des Areals sollen künftig im monatlich erscheinenden Anlagebulletin ausgeschrieben werden. Nach Eingang und Prüfung der eingereichten Kaufangebote werde der Regierungsrat das weitere Vorgehen festlegen.

Seit 2023 wird nach einer Lösung für das Areal des 2021 geschlossenen Spitals gesucht. Als möglicher Käufer galt lange der Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» (AüB), hinter dem mehrere Gemeinden des Appenzeller Vorderlands stehen. Das Geschäft scheiterte aber an unterschiedlichen Preisvorstellungen.

Auf dem Areal sind unter anderem das Medizinische Ambulatorium und das regionale Betreuungszentrum Heiden eingemietet. Daran soll sich vorerst nichts ändern. Bedingung für einen Verkauf sei, «dass die bestehenden Mietverhältnisse langfristig weitergeführt werden», heisst es in der Mitteilung.

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