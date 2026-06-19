The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Sportveranstaltung erschwert in Thun Gang an die Wahlurne

Keystone-SDA

Für den zweiten Wahlgang der Thuner Stadtpräsidums- und Gemeinderatswahlen am 5. Juli sollen die Wahlberechtigten vorzugsweise brieflich abstimmen. Wegen des Ironman Triathlon ist der Zugang zu den Wahllokalen teilweise erschwert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wahllokale sind zwar laut Mitteilung der Gemeinde vom Freitag erreichbar, jedoch sollte mehr Zeit für den Weg dorthin eingeplant werden. Wegen der Sportgrossveranstaltung gibt es verschiedene Verkehrseinschränkungen.

Der zweite Wahlgang Anfang Juli wurde nötig, weil weder fürs Stadtpräsidium noch für den Gemeinderat eine Kandidatin oder ein Kandidat das absolute Mehr erreichte. Zu ersetzen ist alt SVP-Gemeinderat und Stadtpräsident Raphael Lanz. Er wurde im März in den bernischen Regierungsrat gewählt.

Zum zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium treten noch die beiden Gemeinderätinnen Andrea de Meuron (Grüne) und Eveline Salzmann (SVP) an. Bei den Gemeinderatswahlen duellieren Valentin Borter (SVP) und Claudius Domeyer. Die Resultate werden am Wahlsonntag kurz nach 13 Uhr erwartet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft