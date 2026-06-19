Sportveranstaltung erschwert in Thun Gang an die Wahlurne

Keystone-SDA

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Für den zweiten Wahlgang der Thuner Stadtpräsidums- und Gemeinderatswahlen am 5. Juli sollen die Wahlberechtigten vorzugsweise brieflich abstimmen. Wegen des Ironman Triathlon ist der Zugang zu den Wahllokalen teilweise erschwert.

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(Keystone-SDA) Die Wahllokale sind zwar laut Mitteilung der Gemeinde vom Freitag erreichbar, jedoch sollte mehr Zeit für den Weg dorthin eingeplant werden. Wegen der Sportgrossveranstaltung gibt es verschiedene Verkehrseinschränkungen.

Der zweite Wahlgang Anfang Juli wurde nötig, weil weder fürs Stadtpräsidium noch für den Gemeinderat eine Kandidatin oder ein Kandidat das absolute Mehr erreichte. Zu ersetzen ist alt SVP-Gemeinderat und Stadtpräsident Raphael Lanz. Er wurde im März in den bernischen Regierungsrat gewählt.

Zum zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium treten noch die beiden Gemeinderätinnen Andrea de Meuron (Grüne) und Eveline Salzmann (SVP) an. Bei den Gemeinderatswahlen duellieren Valentin Borter (SVP) und Claudius Domeyer. Die Resultate werden am Wahlsonntag kurz nach 13 Uhr erwartet.