Stéphanie Berger beendet ihre Komikerin-Karriere

Keystone-SDA

Die Komikerin und Ex-Miss-Schweiz, Stéphanie Berger, hat ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Nach ihrer letzten Comedy-Tour will sich die 48-Jährige künftig auf das Coachen von Frauen konzentrieren.

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(Keystone-SDA) Ihre letzte Tournee mit dem Programm «Shine – Fertig mit Chli!» starte am 31. März, sagte Berger dem «Tagesanzeiger». Die 48-Jährige coacht bereits seit drei Jahren Frauen in Auftrittskompetenz und Selbstbewusstsein. Viele fähige Frauen machten sich kleiner, als sie seien, weil sie gelernt hätten, sich anzupassen.

Aus heutiger Sicht würde sie sich nicht mehr für die Misswahl entscheiden, sagte Berger weiter. Als 17-Jährige sei sie 1995 in die Öffentlichkeit katapultiert und oft auf ihr Äusseres reduziert worden. Männer mit viel Geld hätten damals geglaubt, sie könnten sich ein Date mit ihr erkaufen.

Zentral im Leben der alleinerziehenden Mutter sei ihre Rolle für ihre zwei Söhne. Wenn sie auf ihr Leben zurückblicke, sei nicht der Erfolg entscheidend, sondern ob sie ihren Kindern eine gute Mutter gewesen sei.