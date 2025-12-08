St. Gallen startet Pilotprojekt für digitale Unterschriftensammlung

St. Gallen lanciert Pilotprojekt zur digitalen Unterschriftensammlung Keystone-SDA

Der Kanton St. Gallen hat am Montag das schweizweit erste E-Collecting-Projekt vorgestellt. Der Pilotversuch zum elektronischen Sammeln von Unterschriften für Referenden und Initiativen startet im Frühjahr 2026.

1 Minute

(Keystone-SDA) Initiativkomitees können für die elektronische Unterschriftensammlung die neu entwickelte E-Collecting-Plattform des Kantons nutzen. Diese verhindert falsche und mehrfache Unterzeichnungen, indem die Unterschriften automatisch mit dem Stimmregister abgeglichen werden.

E-Collecting vereinfache das Unterschriftensammeln, erklärten die Verantwortlichen der St. Galler Staatskanzlei an einer Medienkonferenz. Auch würden die Gemeinden entlastet, indem sie weniger handschriftliche Unterschriften bescheinigen müssten.

Während des auf sieben Jahre beschränkten Pilotversuchs sind nun für kantonale Referenden und Initiativen maximal 50 Prozent der Unterschriften über den elektronischen Weg zulässig. Es muss also auch weiterhin auf der Strasse gesammelt werden.